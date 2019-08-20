Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": до розслідування залучили слідчих із сусідніх областей, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Одеської ОДА у Facebook.

"Розглянуто питання про результати попереднього розслідування пожежі в готелі "Токіо Стар", розташованому за адресою м. Одеса, вулиця Водопровідна, 1-а. За словами виконувача обов’язків начальника Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області Ігоря Черкасова, на сьогодні документів про переоснащення відповідного пожежного депо на готель немає, за наявними документами, це мали бути складські приміщення. Зазначені матеріали будуть передані слідству", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ГУНП в Одеській області, нині тривають слідчі дії, керівник готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний перебуває в слідчому ізоляторі. Безпосередньо на об’єкті також тривають слідчі дії, проведено обшуки, вилучено документацію. Обсяг роботи доволі значний, тому задіяні слідчі з інших областей з метою вивчення всіх обставин події. Під час засідання наголошувалося на необхідності не тільки швидкого але і якісного проведення слідчих заходів.

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"На сьогодні ГУНП в Одеській області вже встановлено особи шести загиблих, щодо двох осіб проводяться ДНК-експертизи та з приводу однієї особи очкується приїзд родичів для впізнання. Це пов’язано з тим, що в готелі не велася відповідна документація щодо реєстрації відвідувачів.

Прийнято рішення щодо виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули, та особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації та перебувають під медичним наглядом, за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету.

Відповідно до доручення прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана розпочинаються перевірки ДСНС на предмет протипожежної безпеки усіх закладів оздоровлення міста та області в найближчі терміни", - повідомили в ОДА.







