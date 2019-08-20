Захист Гримчака подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід, - адвокатка

Захист подав апеляційну скаргу на рішення суду про обрання заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрію Гримчаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 6 млн грн. Про це повідомила адвокатка Юрія Гримчака Тетяна Матяш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
"Ми вже подали апеляцію в суд", - сказала Матяш.
При цьому, відповідаючи на питання про можливість внесення застави за Гримчака, адвокатка зазначила, що не має інформації про людей, які готові заплатити заставу за нього.
"Мені про цих людей нічого не відомо. До мене ніхто не звертався, щоб я допомогла оформити документи і куди платити. Це має бути в будь-якому випадку звернення, оскільки постанова в мене із зазначенням реквізитів і все. Без мене ніхто не оплатить", - сказала Матяш.
Також адвокатка зазначила, що в затриманні Гримчака є порушення прав людини, і це стане приводом для звернення до ЄСПЛ.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.