Захист Гримчака подав апеляцію на рішення суду про запобіжний захід, - адвокатка

Захист подав апеляційну скаргу на рішення суду про обрання заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрію Гримчаку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 6 млн грн. Про це повідомила адвокатка Юрія Гримчака Тетяна Матяш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Ми вже подали апеляцію в суд", - сказала Матяш.

При цьому, відповідаючи на питання про можливість внесення застави за Гримчака, адвокатка зазначила, що не має інформації про людей, які готові заплатити заставу за нього.

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"Мені про цих людей нічого не відомо. До мене ніхто не звертався, щоб я допомогла оформити документи і куди платити. Це має бути в будь-якому випадку звернення, оскільки постанова в мене із зазначенням реквізитів і все. Без мене ніхто не оплатить", - сказала Матяш.

Також адвокатка зазначила, що в затриманні Гримчака є порушення прав людини, і це стане приводом для звернення до ЄСПЛ.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.