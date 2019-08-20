Військовослужбовцям до Дня Незалежності виплатять премії від 1 тис. до 2 тис. грн: Полторак підписав наказ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби та курсанти, отримають по 1000 гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань у складі підрозділів Об’єднаних сил, а також ті, які наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході України - по 2000 гривень", - повідомив Полторак.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".