Держприкордонслужба зобов'язана інформувати Держекоінспекцію про виявлення перевищення рівня радіації вантажів на кордоні

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну постанову № 715 від 14 серпня 2019 року, прийняв Кабінет міністрів України.

Згідно з постановою, затверджений Порядок взаємодії Держприкордонслужби та Держекоінспекції в разі виявлення перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через державний кордон України.

Згідно із затвердженим документом, після передачі інформації про виявлення випадку перевищення рівня радіації, відповідний територіальний орган Держекоінспекції має забезпечити прибуття екоінспектори в зазначений пункт пропуску в мінімально можливий термін з моменту надходження такого повідомлення для перевірки дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку.

Документи, які складаються за фактом виявлення перевищення рівня іонізуючого випромінювання, згідно із закріпленим механізмом взаємодії, будуть оформлятися в двох примірниках: для Держприкордонслужби та для Держекоінспекції.

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Для звірки даних Держприкордонслужба і Держекоінспекція до 10 числа кожного місяця мають обмінятися інформаційно-аналітичними даними про виявлені випадки перевищення допустимого рівня іонізуючого випромінювання в пунктах пропуску.