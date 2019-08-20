Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.08.19 11:19

ГПУ оголосила підозри "главі МЗС", "омбудсмену" та членам "спецкомісій" "ДНР", що допомагали Слідкому РФ фабрикувати справи проти України в ЄСПЛ, - Матіос

Управління ГПУ з розслідування злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях, оголосило заочну підозру так званим посадовим особам терористичної організації "ДНР", а також двом членам фейкових спецкомісій, створених окупантами для нібито розслідування злочинів, начебто скоєних українськими військовими.

ГПУ оголосила підозри "главі МЗС", "омбудсмену" та членам "спецкомісій" "ДНР", що допомагали Слідкому РФ фабрикувати справи проти України в ЄСПЛ, - Матіос

Про це сказав журналістам на брифінгу у вівторок головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він поінформував, що заочно підозри оголошені так званому "міністру закордонних справ "ДНР" Никоноровій, так званому "уповноваженому з прав людини" Морозовій та двом членам фейкових спецкомісій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримськотатарська журналістка Халілова має намір оскаржити в ЄСПЛ порушену проти неї кримінальну справу в Криму

"Нагнітаючи атмосферу ненависті і неприйняття України, погрожуючи людям під час перетину лінії розмежування, члени цих "спецкомісій" змусили деяких жителів окупованих територій написати заяви про смерть своїх родичів нібито внаслідок злочинів українських військових", - заявив Матіос.

За його словами, потім ці заяви використовував Слідком РФ для формування справ проти України в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

За словами Матіоса, в ЄСПЛ на цей момент перебуває 1539 таких справ, а загалом фейкових слідчих комісій, покликаних очорнити Україну, створено 7 на окупованих територіях.

Матіос повідомив, що українські слідчі органи провели велику роботу, щоб викрити цих осіб у брехні і фальсифікації свідчень. Українському слідству довелося тривалий час працювати, оскільки доступ до допиту жителів окупованих територій є дуже важким. Однак українським слідчим вдалося допитати громадян України, які проживають на окупованих територіях і яких змусили написати заяви про нібито злочини українських військових. Ці громадяни підтвердили, що ці свідчення були отримані під тиском окупаційної влади і є неправдивими. Це дозволило військовій прокуратурі сформувати процесуальні справи проти осіб, що займаються фальсифікацією таких свідчень.

Також читайте: ЄСПЛ його виправдає, оскільки жодних доказів там немає, - Клімкін про справу Марківа

Матіос зазначив, що допитані особи заявили, що жодних звернень до ЄСПЛ вони не писали.

Підозри зазначеним особам повідомлено за ч. 1 ст. 258.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100