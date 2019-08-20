Гендиректора "Укроборонпрому" Букіна потрібно міняти, він недостатньо ефективний, - Абромавичус

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Абромавичус зазначив, що головна мета "Укроборонпрому" - своєчасно поставляти якісне озброєння ЗСУ. Також одночасно треба нарощувати експорт і міняти УОП на сучасну компанію.

"Я дивлюся на трансформацію інших державних підприємств, в тому числі, яку ініціював я сам на посаді міністра економіки, і щоразу бачу, що трансформація в цих компаніях можлива тільки після того, як відбувається заміна керівного персоналу", - заявив Абромавичус.

Глава наглядової ради УОП вважає, що генерального директора "Укроборонпрому" Павла Букіна потрібно міняти.

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"Генерального директора "Укроборонпрому" Павла Букіна потрібно міняти, тому що він недостатньо ефективний. І, як практика показує, пов'язаний якимись старими зобов'язаннями. Втрачено контроль над підприємствам, відсутня кооперація серед них, дуже низька продуктивність, величезна проблема з боргами, погана взаємодія з іншими важливими стейкхолдерами, цілковита відсутність нових, проривних проєктів. Потрібно рухатися вперед і дати людям надію, що компанія "Укроборонпром" може управлятися іншими методами", - підкреслив Абромавичус.

Водночас новопризначений глава наглядової ради концерну зазначив, що з довгого списку претендентів на пост Генерального директора "Укроборонпрому" рекрутери відібрали шортлист із 7 кандидатів, троє з яких готові працювати в новій команді.

"Імен цих людей називати не буду, вони проходять спецперевірку після співбесіди в Офісі Президента, але це команда професіоналів, з великими досягненнями. Нова команда - це група відомих топменеджерів з різнобічним досвідом в машинобудуванні, авіації, фінансах, управлінні персоналом. Всі брали участь в успішних трансформаціях нереформованих структур - в приватному бізнесі, або Прозорро, МЕРТ, УГВ. Ці керівники відбиралися за принципом, щоб у них не було конфлікту інтересів, щоб не було бізнесу в секторі оборони і безпеки, щоб не були задіяні родичі в цьому секторі", - повідомив Абромавичус.

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Нагадаємо, 14 червня 2019 року, Президент Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса членом наглядової ради держконцерну "Укроборонпром".