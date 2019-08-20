"Бомби вибухнуть у всіх дитсадках, банках і кафе": анонім повідомив про замінування сотні об'єктів у Чернівцях, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 20 серпня, приблизно о 9:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення з обласного УДСНС про те, що на їхню електронну адресу надійшов лист про замінування майже сотні споруд у Чернівцях.

Зокрема, анонім повідомив, що об 11:00-12:00 годині вибухнуть бомби у всіх дитячих садочках, банках і кафе на території міста", - сказано в повідомленні.

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До зазначених об’єктів негайно направлено наряди поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехнічну та кінологічну служби. Наразі правоохоронці здійснюють евакуацію громадян з будівель і перевіряють приміщення та прилеглі території на наявність підозрілих і вибухонебезпечних предметів.

"Прохання до жителів та гостей Чернівців з розумінням поставитися до тимчасових незручностей з метою безпеки", - додали в поліції.