До 2025 року хочемо експортувати зброї на $2 млрд на рік, - глава наглядової ради "Укроборонпрому" Абромавичус

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Абромавичус зазначив, що Державне оборонне замовлення зростає, але не надто. Минулого року "Укроборонпром" поставив оборонним відомствам України озброєння на 400 мільйонів дол. США. Глава наглядової ради також сказав, що великого збільшення цієї цифри чекати не варто.

Водночас "Укроборонпром" ставить за мету - збільшити експорт озброєння вп’ятеро до 2025 року.

"В експорті ми ставимо амбітну мету - зрости вп’ятеро до 2025 року. Світовий ринок озброєння - майже 2 трильйони дол. США на рік. Ми хочемо експортувати на 2 мільярди дол. США на рік. Найперспективніший напрямок - це авіабудування, якого у нас не було фактично останні кілька років, зокрема через саботаж з боку осіб, відповідальних за цей напрям. А також ракетобудування, де останнім часом підписано кілька дуже вдалих контрактів, де ми знаємо, що в нас є на світових ринках конкурентна перевага, туди потрібно кинути найкращі ресурси", - наголосив Абромавичус.

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Глава наглядової ради "Укроборонпрому" також заявив, що компанії, задіяні у виробництві озброєння, будуть, зокрема, розвивати виробництво і товарів подвійного призначення, і товарів цивільного призначення.

"Не секрет, що до нас звертається багато компаній, які саме готові дати замовлення на підприємства цивільного призначення - вишки для вітряних електростанцій, продукція на газотранспортну систему, побутові газові лічильники тощо. Потрібно людей займати роботою, піднімати серйозно зарплату. Потрібно возити, водити інвесторів за ручку, показувати, що на наших підприємствах ми можемо теж виготовляти продукти і військового, і цивільного призначення, що ми можемо працювати по-сучасному і нам нарешті можна довіряти", - заявив Абромавичус.

Він зазначив, що очікується створення спільних підприємств як військового, так і цивільного призначення, зокрема з провідними світовими компаніями.

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Нагадаємо, раніше новопризначений член наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус анонсував зміну кадрового складу в концерні.

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