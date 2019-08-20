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20.08.19 12:34

"Я не коментую чутки", - Ситник щодо "прослушки" в кабінеті заступника генпрокурора Стрижевської

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник назвав чутками можливу причетність НАБУ до прослуховування заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської.

"Я не коментую чутки", - Ситник щодо "прослушки" в кабінеті заступника генпрокурора Стрижевської

Про це він сказав Українським Новинам, передає Цензор.НЕТ.

"Я не коментую чутки", - сказав він.

Також він повідомив, що для прослуховування такого рівня чиновника достатньо санкції начальника департаменту відповідного органу.

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"Ми не займаємося несанкціонованим прослуховуванням. Усе, що ми слухаємо, робиться із санкції суду", - сказав Ситник журналістам у вівторок, коментуючи інформацію про виявлення в кабінеті Стрижевської несанкціонованих прослуховуючих спецзасобів, пише Інтерфакс-Україна.

Раніше речниця Генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що 17 серпня в кабінеті Стрижевської було виявлено ​​"прослушку", в Генпрокуратурі пов'язують цей факт зі справою про корупцію директора НАБУ Ситника.

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