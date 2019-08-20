Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.08.19 12:39

19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ. ФОТОрепортаж

19-річний хлопець на Сумщині готував провокації під час масових акцій напередодні Дня Незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, опублікованому в Facebook.

Співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 19-річного сумчанина, який входить до радикального молодіжного угруповання, що разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку в місцях масового скупчення людей.

19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ 01

Правоохоронці вилучили за місцями проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.

Також читайте: Формування делегацій у регіонах для виїзду до Києва на День Незалежності покликане допомогти тим, хто хоче "приєднатися до урочистостей", - Офіс президента

19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ 02

Слідство перевіряє версію про підготовку провокаційних акцій під час масових заходів, зокрема в культових приміщеннях, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та проведення концерту KVARTAL-FEST 23 серпня на території Сумщини.

19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ 03

Підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Триває досудове слідство.

19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100