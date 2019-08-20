19-річний сумчанин разом зі спільниками готував вибухи на масових заходах напередодні Дня Незалежності, - СБУ. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, опублікованому в Facebook.

Співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 19-річного сумчанина, який входить до радикального молодіжного угруповання, що разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку в місцях масового скупчення людей.

Правоохоронці вилучили за місцями проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.

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Слідство перевіряє версію про підготовку провокаційних акцій під час масових заходів, зокрема в культових приміщеннях, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора України та проведення концерту KVARTAL-FEST 23 серпня на території Сумщини.

Підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Триває досудове слідство.