Усі рішення про продаж військового майна будуть обґрунтовані і максимально прозорі, - Абромавичус

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Абромавичус зазначив, що треба використовувати всі можливості для ефективного використання наявних ресурсів.

"Ми, звичайно, не збираємося йти в ріал естейт бізнес. Пріоритет у компанії один - виробництво озброєнь. Необхідний аудит, необхідна об'єктивна оцінка стану підприємств і їхніх активів, і мають ухвалюватися професійні рішення. Гарантую, що всі ці рішення будуть обґрунтовані і максимально прозорі", - підкреслив глава наглядової ради держконцерну.

Також Абромавичус заявив, що фінансувати за свій рахунок порожні цехи, території, соціальну інфраструктуру "Укроборонпром" не мусить.

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"Україна була всього 2.7% території СРСР, але на нашій території було сконцентровано 30-40% союзного ВПК. Завод ім. Малишева міг виробляти до 900 танків на рік. За останні 15 років вони зробили не більше 24 танків на рік (2017). Багато з наявних виробничих потужностей не відповідають нашим потребам і вже ніколи не будуть затребувані в такому масштабі", - зазначив Абромавичус.

Глава наглядової ради "Укроборонопрому" також сказав, що не можна продовжувати оплачувати збитки і перетворювати оборонні підприємства на ріелторські контори, які здають приміщення в оренду за копійки.

"В ході реформи в "Укроборонпромі" залишаться тільки працюючі підприємства, ми повинні очиститися від накопичених за десятки років невирішених проблем і безгосподарності, які оплачує "Укроборонпром", а в остаточному рахунку, оплачує держава. Це допоможе і фінансово, і кадрово, і організаційно зосередитися на виробництві сучасного озброєння і розробках нових продуктів", - підсумував Абромавичус.

Повний текст інтерв'ю з Айварасом Абромавичусом читайте ТУТ.

Нагадаємо, раніше новопризначений член наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус анонсував зміну кадрового складу в концерні.