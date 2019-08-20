Щодо "Укроборонпрому" відкрито майже 500 справ про корупцію, лише 2% доходять до суду, - Абромавичус

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Абромавичус розповів, що кримінальні справи щодо "Укроборонпрому" є, але вони вкрай рідко доходять до вироку.

"Відкрито майже 500 кримінальних справ щодо "Укроборонпрому" різними структурами і правоохоронними органами. Ефективність невисока - лише 2% доходять до суду. За липень, по-моєму, 23 обшуки в компаніях "Укроборонпрому". Я вважаю, що компанія має працювати над превенцією корупції, зокрема, переглядаючи процеси із закупок тощо", - наголосив Абромавичус.

Також глава наглядової ради концерну вважає, що централізація таких процесів вибудовування єдиних принципів допоможе.

"Потрібно більше публічних комунікацій. Відбувається демонізація, іноді несправедлива, деяких напрямів нашої роботи - і насамперед спецекспортерів", - зазначив він.

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"Ми знаємо, що деякі продають на сотні мільйонів доларів товару, але при цьому через нестачу комунікацій, розуміння створюється публічно негативне враження, що кожен там робить щось не зовсім правильно. Тому одна з моїх функцій як людини з бізнесу - правильно прокомунікувати і захистити тих співробітників, які працюють на благо країни, на благо компанії", - зазначив Абромавичус

"Потрібно працювати на превенцію і всіляко допомагати правоохоронним органам, проводячи регулярну роз'яснювальну роботу, що все-таки більшість людей в "Укроборонпромі" працюють на країну, на Збройні сили і роблять правильні речі", - підсумував Абромавичус.

Повний текст інтерв'ю з Айварасом Абромавичусом читайте ТУТ.

Нагадаємо, раніше Айварас Абромавичус заявив, що "Укроборонпром" планує збільшити експорт озброєння вп’ятеро до 2025 року.

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