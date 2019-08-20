НАБУ допитає Богдана через його заяву про пропозицію "смотрящими" Києва хабаря в $20 млн, - Ситник

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що міський голова Києва Віталій Кличко вже приходив на допит.

Водночас він сказав, що планується допит керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

"Планується допит. Без показів Богдана в принципі там нема що розслідувати. Якщо він розкаже, то будемо рухатися далі", - заявив Ситник.

При цьому, він не сказав, коли відбудеться наступний допит.

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади взамін на фінансову винагороду.

14 серпня мер Києва Віталій Кличко дав свідчення про можливе отримання Богданом хабаря.

За словами глави КМДА, подібні твердження глави ОП підлягають перевірці в межах досудового розслідування.

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