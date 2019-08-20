Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
20.08.19 13:37

НАБУ допитає Богдана через його заяву про пропозицію "смотрящими" Києва хабаря в $20 млн, - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що Бюро планує допитати керівника Офісу Президента Андрія Богдана після заяви про прихід представника нібито від одного зі "смотрящих" Києва з пропозицією розділити незаконно отримані бюджетні гроші столиці навпіл за збереження на посаді голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

НАБУ допитає Богдана через його заяву про пропозицію "смотрящими" Києва хабаря в $20 млн, - Ситник

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він зазначив, що міський голова Києва Віталій Кличко вже приходив на допит.

Водночас він сказав, що планується допит керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

"Планується допит. Без показів Богдана в принципі там нема що розслідувати. Якщо він розкаже, то будемо рухатися далі", - заявив Ситник.

При цьому, він не сказав, коли відбудеться наступний допит.

Нагадаємо, глава Офісу Президента Андрій Богдан розповів, що до нього приходили представники "смотрящих" і просили не знімати главу КМДА з посади взамін на фінансову винагороду.

14 серпня мер Києва Віталій Кличко дав свідчення про можливе отримання Богданом хабаря.

За словами глави КМДА, подібні твердження глави ОП підлягають перевірці в межах досудового розслідування.

Також читайте: Кличко свідчив про можливе отримання Богданом хабара

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100