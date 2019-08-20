Фільм режисера-дебютанта Алієва "Додому" потрапив до лонглиста "Європейського Оскара", - Держкіно

Як інформує Цензор.НЕТ, лонглист із 46 фільмів опублікований на сайті European Film Awards.

Премія присуджується Європейською кіноакадемією з 1988 року і є європейською версією "Оскара". У 2014 премію "Відкриття року", яка відзначає найкращий повнометражний дебют, отримала стрічка "Плем'я" Мирослава Слабошпицького. Фінальний список номінантів буде оголошено 9 листопада.

Як повідомляє Держкіно на своїй сторінці в мережі "Фейсбук", українська стрічка опинилася серед 46 робіт, які відібрала селективна комісія Європейської кіноакадемії та рекомендувала до подальшого розгляду. Зараз експерти починають формувати остаточний перелік номінантів.

"Це перший крок для того, щоб фільм було номіновано на премію Європейської кіноакадемії. Тепер стрічку будуть дивитися члени кіноакадемії й голосувати. Я не можу прогнозувати жодних результатів, але бути причетним до такої премії дуже важливо і приємно. З кожним роком Україна все глибше інтегрується до європейського кінопроцесу, і це дозволяє нам продовжувати рухатись уперед", - коментує Наріман Алієв.

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Глава Держкіно Пилип Іллєнко привітав Нарімана Алієва з черговим успіхом його картини: "Торік до лонглиста Премії Європейської кіноакадемії потрапили два фільми, створені у копродукції з Україною. А тепер на цю номінацію претендуватиме повністю українська картина, яка має для нас велике історичне і культурне значення. Це надзвичайно приємна новина, яка також засвідчує розвиток української кіногалузі".

"Додому" - повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи вмирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, щоб повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Головні ролі у фільмі зіграли Ахтем Сеітаблаєв і Ремзі Білялов. Продюсером стрічки виступає Володимир Яценко ("Дике поле").

Світова прем'єра картини відбулася в програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю. Українська прем'єра стрічки відбулася в рамках міжнародної конкурсної програми Одеського кінофестивалю, де "Додому" отримав Гран-прі - "Золотого Дюка", який присуджується за результатами глядацького голосування.

Також в лонглист потрапив польсько-британсько-український фільм "Містер Джонс".

Нагадаємо, раніше Український оскарівський комітет завершив прийом заявок для участі національних фільмів у відборі на висунення фільму на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

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