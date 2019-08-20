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20.08.19 15:12

Навішування ярликів вимагає дискусії, але не в цьому випадку, - Яременко підтримав заяву "Слуги народу" з приводу конфлікту Бужанського і журналістки Духніч

Новообраний нардеп від СН і ймовірний майбутній глава Комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко підтримав заяву "Слуги народу" з приводу засудження висловлювання свого колеги Максима Бужанського на адресу журналістки Ольги Духніч. Також Яременко зупинився на другій частині заяви, яка закликала ЗМІ утримуватися від "оціночних суджень".

Навішування ярликів вимагає дискусії, але не в цьому випадку, - Яременко підтримав заяву "Слуги народу" з приводу конфлікту Бужанського і журналістки Духніч

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Богдан Яременко написав у Фейсбуці.

" "Слуга народу" вибачилась за висловлювання свого нардепа на адресу розумної, глибокої та патріотичної журналістки і хорошої людини Ольги Духнйч. Додам, що нашого вибачення заслуговує і "Новое время". Цілком і повністю поділяю позицію партії.

Є в заяві Слуги народу з відповідної причини і друга частина. Назагал мені нічого додати і до цієї частини. Окрім одного: наскільки б ми не були праві в тому, що упередженість, булінг, навішування ярликів, організовані атаки в соцмережах - це все є, правда і явища неприємні.

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Це потребує дискусії і обговорення. Але не цього разу, не в цьому конкретному випадку. Цього разу - лише вибачення", - написав він.

Нагадаємо, новообраний нардеп від "Слуги народу" по 25 округу (Дніпропетровська область) Максим Бужанський назвав журналістку НВ Ольгу Духніч "тупою вівцею". Вона ж, у відповідь, порівняла народного обранця з "голубом, який напаскудив на рукав пальта".

Раніше Духніч в ході інтерв'ю з головою партії "Слуга народу" охарактеризувала нардепа від політсили Максима Бужанського як такого, що "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича".

Пізніше свою реакцію оприлюднила партія "Слуга народу". Політсила засудила висловлювання Бужанського і вибачилася перед журналісткою, але зазначила, що реакція нардепа є "досить зрозумілою" і попросила журналістів надалі утримуватися від "такого роду оціночних суджень".

Навішування ярликів вимагає дискусії, але не в цьому випадку, - Яременко підтримав заяву Слуги народу з приводу конфлікту Бужанського і журналістки Духніч 01

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