"Те, в чому мене звинувачують, - неправда": викритий у любові до "русского мира" викладач Бондарев відкинув звинувачення в сепаратизмі

Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мені немає за що виправдовуватися. Тому що те, в чому мене звинувачують, - неправда. Комусь дуже потрібно було зганьбити моє ім'я, вибрав для цього спосіб, який за своєю цинічністю може будь-кого вибити з колії. Це дійсно так, адже зрада присяги для військового - це ганьба", - йдеться в повідомленні.

Бондарев зазначає, що протягом всієї педагогічної діяльності з курсантами та студентами намагався донести, що для військової людини, особливо офіцера, вірність присязі є головним критерієм готовності до захисту Вітчизни, а можливо і до самопожертви.

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"Я офіційно й зі всією відповідальністю стверджую, що усі обвинувачення на мою адресу висловлені у публікації на фейсбуці є наклепом, причин якого я поки що не розумію. Жодних лайків та перепостів у соцмережах на публікації, фото, відео та ін. сепаратистського характеру я не робив. До вказаних перепостів в Однокласниках я теж не маю стосунку, тому що не заходив туди з моменту виходу Указу Президента України про закриття цієї соцмережі. У Фейсбук заходжу дуже рідко, тому що ніколи не мав ані особистого, ані професійного інтересу", - заявив викладач.

Також він припускає, що матеріали для дискредитації могли з'явитися на його сторінці через злом акаунта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що полковник запасу, викладач кафедри тактико-спеціальних дисциплін Харківського інституту танкових військ Геннадій Бондарев є затятим прихильником "русского мира" і прославляє терориста Гіві.