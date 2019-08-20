Україна і Туреччина створять ударний безпілотник нового покоління, - "Укроборонпром"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Ударний БПЛА нового покоління Akıncı розробляється відповідно до вимог збройних конфліктів XXI століття і призначений, насамперед, для озброєння як турецьких, так і українських Збройних сил. Одна з головних його переваг – змога завдавати високоточні удари таким самим озброєнням, яке використовується на звичайних літаках", – наголосив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.

Akıncı належить до нового "важкого" класу безпілотників. Він оснащений двома двигунами українського виробництва, які забезпечують політ на висоті понад 12 км. Дрон має розмах крил у 20 метрів, здатний підняти у повітря понад 1000 кг озброєння та перебувати у польоті добу.

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Безпілотник обладнується надсучасними системами спостереження: від тепловізорів та потужних камер до радарів з активною фазованою антенною решіткою та численними сенсорами. Все це дозволяє виявляти на значній відстані навіть добре замасковані цілі, передавати їхні координати для знищення, або самостійно завдавати високоточних ударів.

Серед номенклатури озброєння Akıncı – керовані ракети, різноманітні звичайні та високоточні бомби.

Як повідомлялося, держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу Укроборонпрому, та турецька Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій. Угоду про це було підписано під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Туреччини.