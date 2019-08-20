Усі "посередники", які пропонують "вирішити питання" за гроші від мого імені, - аферисти, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав під час робочої зустрічі з бізнесом.

"Я не відчуваю політичного тиску. Я ні з ким не узгоджую своїх призначень, не обговорюю якихось конкретних особистостей. Немає жодних посередників, які представляються, що від мене. Хочу запевнити, що це аферисти", - сказав Нефьодов.

Керівник митниці нагадав, що раніше просив надсилати йому повідомлення, якщо на митницях співробітники вимагають гроші або поширюють інформацію про те, що головний митник вимагає хабар, або якщо людина прямо говорить про особисті домовленості з ним.

Нефьодов також зазначив, що з усіх отриманих повідомлень лише два були по суті справи - там були конкретні дані про зловживання та порушення.

Нагадаємо, раніше глава Державної митної служби Максим Нефьодов закликав громадян звертатися до нього безпосередньо в разі корупції на митниці: "Якщо у вас митниця вимагає хабаря - пишіть мені прямо у фейсбук".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пишіть мені у ФБ", - Нефьодов закликав громадян повідомляти йому безпосередньо про корупцію на митниці