В "Лефортово" прийняли передачі для п'ятьох українських політв'язнів, - журналістка Івлєва. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє російська журналістка і громадська активістка Вікторія Івлєва.

Івлєва розповіла, що всього передали п'ять передач.

"Сьогодні вранці з Льошею Боганцевим поїхали навмання в Лефортово, зібравши п'ять передачок. Всі передачі взяли", - повідомила вона.

У передачах: грудинка, сир, масло, молоко, сметана, лимони, часник, персики, огірки, помідори, зелень, філе форелі, чай, кава, цукор, круасан, буряк варений у вакуумі, горіхи.

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Івлєва також уточнила, що не знає точно чи перебувають у цьому СІЗО політв'язні, однак вона "не бачить сенсу брати передачі для людей, яких немає в наявності". "Все, що ми зробили - це віднесли передачі, і у нас їх прийняли. Думаю, решта - справа адвокатів", - зазначає активістка.













