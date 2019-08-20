Скандальні сестри Опанасюк з дуету Anna Maria поїдуть представляти Україну на конкурс "Нова Хвиля" в РФ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Instagram-аккаунт Eurovision.ua.

"Дует Anna Maria представлятиме Україну на музичному конкурсі "Нова хвиля", який пройде з 24 серпня в Росії", - сказано в повідомленні.

Користувачі мережі розкритикували дівчат за намір вирушити в РФ.

"Я не хочу, щоб моя країна брала участь у конкурсі на території країни, яка вбиває наших людей! Сором і ганьба тим, хто не розуміє цього!", "Вони зрадниці. Їх взагалі треба вигнати нах** з України. Їм тут не місце", "Це якась гидота, що ці ДЄВОЧКИ хочуть Україну представляти. Хто цих запропонував? Самі себе ?! І що в Сочі забули? Якась маячня", - пишуть коментатори.

Читайте також: MARUV визнали в Росії "проривом року": "Дорогі мої, дуже вдячна, скоро побачимося"

Співачки пояснюють участь у "Новій хвилі" бажанням гідно представити там нашу країну.

"Всього приїхали учасники з 13 країн - Італія, Куба, Азербайджан, Вірменія, Росія, Албанія, Латвія, США, Молдова, Іспанія... Ми хочемо показати, що Україна - найкраща!" - написали вони на своїй сторінці в Instagram.

Сестри Опанасюк стверджують, що після відбору на "Євробачення" їм писали люди з різних країн з питанням про те, де можна ознайомитися з їхньою творчістю.

"Конкурс "Нова хвиля" транслюється на багато країн, а через супутник - майже на всю планету. Ось ми хочемо для людей планети Земля показати свою музику. Достойно представити країну. Бере участь близько 13 країн, і ми вважаємо, що неправильно, якщо Україна, де найщиріші пісні і найкращі голоси, не буде представлена​​", - додали вони.

Нагадаємо, дует Anna Maria складається з сестер Анни та Марії Опанасюк. Їхні батьки проживають в окупованому Росією Криму. Мати - Лариса Опанасюк, обіймає посаду віце-прем'єра окупаційного уряду і нагороджена медаллю Міноборони РФ "За повернення Криму". Батько - Олександр Опанасюк у 2014 році перейшов на службу РФ і був призначений окупаційною владою "суддею Верховного суду Криму". З 2016 він пішов на пенсію.

В Україні подружжя Опанасюків є фігурантами кримінальних проваджень про держзраду і бази "Миротворець". Але обоє недоступні органам слідства, оскільки живуть в окупованому Криму.

22 лютого 2019 року Анна і Марія Опанасюк не змогли відповісти на запитання журналіста Романа Скрипіна про те, кому належить Крим - Україні чи Росії. Після цього один із телеглядачів обматюкав їх у прямому ефірі.

24 лютого Член журі Національного відбору Євробачення-2019, співачка Джамала зі сльозами на очах пояснила дуету ANNA MARIA, що Крим є окупованою територією України. "Ми не порушували українських законів, ми не давали концертів у Росії. Ми любимо Україну", - запевнили тоді співачки.