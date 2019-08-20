Суд заарештував на два місяці власника згорілого одеського готелю Чорного

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

"Суддя Вадим Іванчук ухвалив рішення: 60 діб арешту без права внесення застави. Пропозицію про взяття на поруки відхилили", - повідомляє видання.

"Клопотання старшого слідчого ... про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Чорного задовольнити. Обрати стосовно підозрюваного Вадима Львовича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб", - зачитав рішення суддя.

В ході засідання рабин Авроом Вольф заявив, що готовий взяти бізнесмена на поруки.

Разом з тим, прокурор на засіданні суду заявив, що під час обшуку у бізнесмена було знайдено ксерокопію американського паспорта на ім'я Чорного В. Л. Оригінал не знайшли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труханов заявив, що власник згорілого в Одесі готелю Чорний не хоче платити постраждалим. Бізнесмен це заперечує

Захист, зі свого боку, заявив, що прокуратура не надала жодних доказів провини Чорного. Крім того, за даними адвокатів Чорний є власником тільки першого поверху будівлі, а пожежа була на другому, де власник інша людина.

Сам Чорний заявив, що тікати не збирається.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.