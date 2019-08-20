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20.08.19 16:58

Під час спроби рейдерського захоплення держпідприємства на Харківщині поліція затримала 15 осіб

20 серпня о 12-30 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що в селищі Червона Хвиля Великобурлуцького району, де розташоване державне дослідне господарство, група невідомих осіб спортивної статури, в масках і зі зброєю захопили це підприємство. Відомо, що установа займається дослідженнями і експериментальними розробками в галузі природничих та технічних наук. Чоловіки під'їхали на трьох автомобілях і вступили в конфлікт з представниками нового директора господарства.

Під час спроби рейдерського захоплення держпідприємства на Харківщині поліція затримала 15 осіб

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області

У повідомленні зазначається: "Зловмисники пошкодили автомобіль "Лексус" і зникли з місця події на трьох автомобілях. Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення громадян про вказану подію і почали розшукові заходи.

Автомобілі з учасниками конфлікту були виявлені на території Вовчанського району Харківської області. Нападниками виявилися близько 15 осіб. Їхній вік і рід занять встановлюються. Зараз на місці події тривають невідкладні слідчі дії. Всі обставини події з'ясовуються.

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Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (хуліганство) і ст. 356 (самоуправство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років".

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