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20.08.19 17:08

Нове керівництво грузинського каналу "Руставі 2" звільнило журналіста Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою"

Проти журналіста Георгія Габунії також подадуть судовий позов за завдані фінансові збитки телекомпанії.

Нове керівництво грузинського каналу "Руставі 2" звільнило журналіста Габунію, який назвав Путіна "п#здою моржовою"

Про це заявив новий гендиректор грузинської телекомпанії "Руставі 2" Паата Салія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу каналу.

Зокрема, буде звільнений журналіст Георгій Габунія, який в прямому ефірі облаяв президента Росії Володимира Путіна. Габунія покине телеканал після того, як повернеться з відпустки.

Паата Салія також повідомив, що компанія подасть у суд на звільнених журналістів через збитки, які вони завдали.

Нагадаємо, телеведучий "Руставі 2" Георгій Габунія вилаявся на адресу Путіна в прямому ефірі 7 липня. Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе.

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