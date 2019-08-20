Справа ексберкутівців: суд викличе на допит Парубія, Луценка, Пашинського, Портнова і Лукаш

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

З 38 правоохоронців (колишні та чинні, які перебували з 18 по 20 лютого безпосередньо на місці подій) та керівників миколаївського, одеського і чернігівського підрозділів "Беркуту", яких хотіли допитати адвокати, суд дозволив допитати 15 людей на вибір захисту. Також суд дозволив допитати працівників, які обслуговували спецтранспорт.

Крім того, суд дозволив допитати дніпропетровський "Беркут", керівний склад міліції станом на 20 лютого, а також усіх осіб публічних, про яких клопотали адвокати. Ці особи — міський голова Києва Віталій Кличко, генпрокурор Юрій Луценко, депутат Геннадій Москаль, який був керівником слідчої комісії ВР, спікер Ради Андрій Парубій, депутат Сергій Пашинський, колишній народний депутат, зараз посол України в Канаді Андрій Шевченко, радник експрезидента України Віктора Януковича Андрій Портнов, глава МЗС часів Януковича Леонід Кожара, міністерка юстиції часів Януковича Олена Лукаш, а також легендовані свідки.

Нагадаємо, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олег Янішевський, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко звинувачуються в скоєнні терористичного акту, навмисному вбивстві 48 осіб, закінченому замаху на вбивство 80 осіб, перевищенні влади, а також незаконному поводженні зі зброєю. Прокурори вимагають для обвинувачених вищої міри покарання, можливої в Україні, - довічне ув'язнення.

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