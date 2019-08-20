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20.08.19 17:38

Розроблено інтерактивну карту замінованих територій Донбасу, - Міноборони. КАРТА

Міністерство оборони України за сприяння Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування та Координатора проектів ОБСЄ в Україні, розробили Інтерактивну карту територій, забруднених мінами і вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Основною метою створення Інтерактивної карти є підвищення рівня обізнаності населення про наявні ризики пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни", - підкреслюють у відомстві.

Зазначається, що інтерактивна карта працює в тестовому режимі, інформація оновлюється. Ділянки, відображені на мапі задокументовано і містять докази наявності забруднення.

Інтерактивна карта територій, забруднених мінами і вибухонебезпечними предметами, розміщена на офіційному сайті Міноборони в розділі Протимінна діяльність.

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Розроблено інтерактивну карту замінованих територій Донбасу, - Міноборони 01

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