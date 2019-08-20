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20.08.19 18:01

Грабіжники в уніформі поліцейських зупинили українців у Німеччині і відібрали у них 15 000 євро

На німецькому автобані злочинці представились поліцейськими і зупинили мікроавтобус з українськими номерами. Вони попросили показати гроші, відібрали їх і втекли.

Грабіжники в уніформі поліцейських зупинили українців у Німеччині і відібрали у них 15 000 євро

Пограбування сталося в ніч на вівторок, 20 серпня, на автобані біля міста Зігбург на заході Німеччини. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Люди в формі зупинили мікроавтобус з України. Вони представилися співробітниками поліції і перевірили пасажирів на наркотики. Потім вони попросили мандрівників показати готівку, нібито щоб переконатися в тому, що вони не мають фальшивих грошей. Коли українці дістали банкноти, грабіжники вихопили у них з рук 15 тисяч євро і заскочили в свій автомобіль.

Один із потерпілих спробував зупинити машину грабіжників, але злочинці збили його і зникли. Тепер їх шукають справжні поліцейські.

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Щоб туристи не упіймалися на хитрощі кишенькових злодіїв, німецька поліція випустила пам'ятку з 11 прийомами злочинців. Особливу пильність радять проявляти під час нестандартних ситуацій, наприклад, якщо вас чимось забруднили чи несподівано відволікли.

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