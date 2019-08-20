Окупанти відмовилися судити українського політв'язня Бекірова в Красноперекопську

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Крим.Реалії".

Згідно з рішенням суду, справу повернуть до Центрального райсуду Сімферополя для підготовки його розгляду по суті.

Адвокат політв'язня Олексій Ладен назвав таке рішення "маленькою перемогою", оскільки етапування Бекірова в Красноперекопськ було дуже небезпечним для його життя.

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Сам Бекіров заявив, що після попередньої доставки до Верховного суду 8 серпня у нього на тиждень відмовили ноги, і навіть зараз він бере участь у засіданні тільки після прийому знеболюючих препаратів.

Раніше повідомлялося, що тяжкохворий Бекіров, якого утримують у слідчому ізоляторі в анексованому Росією Криму, не може вставати через сильний біль у спині. За словами рідних, Бекіров 11 годин був під конвоєм без їжі і води.

Бекіров написав заяву, в якій оголосив голодування і відмову приймати ліки в разі спроби його етапування в Красноперекопськ.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.