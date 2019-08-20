Суд продовжив арешт одному з поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київського апеляційного суду.

Пресслужба повідомляє, що колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Голосіївського райсуду Києва, "яким задоволено клопотання слідчого і продовжено термін утримання під вартою підозрюваного Петровця В.С. терміном на 60 діб, до 28 вересня 2019 включно".

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 25 липня 2019 р залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

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В.Петровця підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.2, 4 ст.296 ("Хуліганство"), п2, 12 ч.2 ст.115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.