Прем'єр Італії Конте зробив публічну догану своєму заступнику, проросійському політику Сальвіні та оголосив про відставку

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Під час виступу в парламенті, присвяченого політичній кризі, започаткованій "Лігою", Конте сказав, що подасть прохання про відставку президентові Серджо Маттарелла, який повинен буде вирішити, чи оголошувати дострокові вибори, чи спробувати створити нову коаліцію.

"Дорогі друзі з "Руху 5 зірок", на цьому закінчується робота нашого уряду", - сказав Конте в Сенаті.

Під час виступу Конте різко розкритикував свого заступника, лідера "Ліги" Маттео Сальвіні, назвавши його опортуністом і звинувативши в безвідповідальності. Він сказав, що Сальвіні не поважає парламент, і нагадав про відмову виступити перед депутатами у справі про фінансування "Ліги" з Москви.

Нагадаємо, уряд "Ліги" і "П'яти зірок" на чолі з Джузеппе Конте було створено влітку 2018 року. Лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні став главою МВС і віце-прем'єром.

Попередні парламентські вибори в Італії відбулися 4 березня 2018 року.

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