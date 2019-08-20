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20.08.19 18:35

Прем'єр Італії Конте зробив публічну догану своєму заступнику, проросійському політику Сальвіні та оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про намір подати у відставку у зв'язку з рішенням партнерів по коаліції з партії "Ліга" ініціювати вотум недовіри уряду.

Прем'єр Італії Конте зробив публічну догану своєму заступнику, проросійському політику Сальвіні та оголосив про відставку

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Під час виступу в парламенті, присвяченого політичній кризі, започаткованій "Лігою", Конте сказав, що подасть прохання про відставку президентові Серджо Маттарелла, який повинен буде вирішити, чи оголошувати дострокові вибори, чи спробувати створити нову коаліцію.

"Дорогі друзі з "Руху 5 зірок", на цьому закінчується робота нашого уряду", - сказав Конте в Сенаті.

Під час виступу Конте різко розкритикував свого заступника, лідера "Ліги" Маттео Сальвіні, назвавши його опортуністом і звинувативши в безвідповідальності. Він сказав, що Сальвіні не поважає парламент, і нагадав про відмову виступити перед депутатами у справі про фінансування "Ліги" з Москви.

Нагадаємо, уряд "Ліги" і "П'яти зірок" на чолі з Джузеппе Конте було створено влітку 2018 року. Лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні став главою МВС і віце-прем'єром.

Попередні парламентські вибори в Італії відбулися 4 березня 2018 року.

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