Чоловік вистрибнув з вікна під'їзду між восьмим і дев'ятим поверхами висотки у Харкові, - поліція

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Правоохоронці виявили тіло 41-річного жителя будинку, який вистрибнув з вікна під'їзду між восьмим і дев'ятим поверхами. Попередньо встановлено, що чоловік страждав на психічне захворювання і перебував на обліку в диспансері.
Інформація про подію зареєстрована в Московському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.