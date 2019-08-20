ВРП відмовилася відсторонити від правосуддя суддю ОАСК Погрібніченка, фігуранта справи про прослуховування

Рішення оголосив голова ВРП Володимир Говоруха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

У розгляді клопотання прокуратури не брав участі член ВРП Прудиус, якому прокурори заявили відвід.

Водночас, самовідвід члена ВРП Павла Гречківського, у зв'язку зі знайомством з одним із адвокатів Погрібніченка, рада не задовольнила.

Погрібніченко виступив проти свого відсторонення і назвав справу політичною. Також, як і суддя Вовк, він заявив, що перебуває у відпустці.

Представники прокуратури наполягали на усуненні, враховуючи можливий вплив судді на інших суддів ОАСК, а також імовірну спробу знищити чи спотворити докази у справі.

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