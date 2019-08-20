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20.08.19 19:15

ВРП відмовилася відсторонити від правосуддя суддю ОАСК Погрібніченка, фігуранта справи про прослуховування

Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити на два місяці суддю Окружного адміністративного суду Києва Ігоря Погрібніченка.

ВРП відмовилася відсторонити від правосуддя суддю ОАСК Погрібніченка, фігуранта справи про прослуховування

Рішення оголосив голова ВРП Володимир Говоруха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

У розгляді клопотання прокуратури не брав участі член ВРП Прудиус, якому прокурори заявили відвід.

Водночас, самовідвід члена ВРП Павла Гречківського, у зв'язку зі знайомством з одним із адвокатів Погрібніченка, рада не задовольнила.

Погрібніченко виступив проти свого відсторонення і назвав справу політичною. Також, як і суддя Вовк, він заявив, що перебуває у відпустці.

Представники прокуратури наполягали на усуненні, враховуючи можливий вплив судді на інших суддів ОАСК, а також імовірну спробу знищити чи спотворити докази у справі.

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