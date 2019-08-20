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20.08.19 19:29

"Вбити і розчленувати", - радник Зеленського Устенко розповів, що потрібно зробити з "Укрзалізницею" і "Нафтогазом"

Великі державні компанії-монополісти, зокрема АТ "Укрзалізниця" (УЗ) і НАК "Нафтогаз", потрібно розділити на частини і продати. Так вважає радник президента Володимира Зеленського з макроекономічної політики і виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

"Вбити і розчленувати", - радник Зеленського Устенко розповів, що потрібно зробити з "Укрзалізницею" і "Нафтогазом"

Таку думку Устенко озвучив в ефірі "Радіо НВ" у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Як можна зрушити "наше судно з густої мілини", на якій воно зараз перебуває? Розвиток конкуренції, демонополізація економіки. Наявних "монстрів" має бути "вбито" і "розчленовано". Я маю на увазі НАК "Нафтогаз", "Укрзалізницю". Ті "монстри", які заважають жити і дихати не дають, наприклад, Державна продовольчо-зернова корпорація, повинні просто піти", - сказав він.

Устенко вважає, що УЗ потрібно розділити і продати, залишивши в руках держави "стратегічні й не дуже цікаві для бізнесу речі". При цьому "Укрспирт", на його думку, "має бути повністю приватизовано", а в Державній продовольчо-зерновій корпорації "смислового навантаження в принципі не існує".

"Я не сприймаю всі ці розмови – "не смійте говорити про приватизацію, коли ми перебуваємо на нижньому піку економічного циклу". Це правда, але, по-перше, ніхто не сказав, що завтра у світі буде усміхнена ситуація для всіх ринків і для Україна зокрема. Там теж є загрози і серйозні ризики. але що для нас краще? Чекати, коли ситуація на ринку стане кращою і ми тоді продамо й отримаємо більше грошей, але при цьому кілька років будемо продовжувати закривати очі на те, що вимивається наш державний ресурс?" - додав радник Зеленського.

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