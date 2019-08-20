Інцидент з короваєм - недоробка ізраїльського протоколу, - посол України Надоленко

Про це заявив у коментарі Укрінформу посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко, коментуючи повідомлення ЗМІ, що Сара Нетаньягу буцімто виявила неповагу до України і викинула хліб, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що це (інцидент з короваєм - ред.) просто недопрацювання ізраїльского протоколу - там випадково не попередили дружину прем'єр-міністра щодо цієї традиції. До того ж, в Ізраїлі немає традиції такого дуже шанобливого і бережного ставлення до хліба, як в Україні - у них, наприклад, після Песаха весь хліб спалюється, тож, щоб ви розуміли, хліб - це не щось надзвичайне для Ізраїлю", - сказав Надоленко.

Дипломат додав, що коли переглядав відео з церемонії зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю в аеропорту Бориспіль, побачив, що в руках Сари Нетаньягу залишалися "якісь крихти, які вона просто струсила".

Читайте також: Росія веде інформаційну війну для дискредитації візиту Нетаньяху, запустивши фейк про викинутий його дружиною хліб, - Бутусов

"Я думаю, що на це не потрібно звертати уваги. Нам потрібно звертати увагу на дійсно важливі речі - цим візитом було підтверджено дружбу між Україною та Ізраїлем і подальший розвиток нашої співпраці", - резюмував посол.

Як повідомлялося, деякі ЗМІ поширили інформацію, що під час офіційної церемонії зустрічі в аеропорту Бориспіль прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу його дружина Сара буцімто виявила неповагу до України і викинула шматочок короваю, яким традиційно зустрічають гостей в Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Було опубліковано відео офіційної церемонії зустрічі в аеропорту "Бориспіль" прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, де його дружина Сара викинула шматочок короваю, яким традиційно зустрічають гостей в Україні.

Сам Нетаньяху у відеозверненні спростував ці заяви, зазначивши, що всі розмови про неповагу до України безглузді, а його дружина дуже поважає нашу державу і на знак поваги до неї навіть вибрала одяг у національних кольорах України.