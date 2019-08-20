Друга хвиля переходу на нову систему харчування в ЗСУ, запланована на 20 серпня, не відбулася, - Петреня

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Петреня зазначила: "Сьогодні, 20 серпня, мав відбутися перехід першої хвилі нових в/ч на систему Харчування за каталогом у 2019 році.

І сьогодні я вже можу сказати, що переходу не буде і до кінця року. Хоча для цього все є. Нове обладнання закуплено, начпроди пройшли навчальні курси, введено штати для набору кухарів і працівників, і зроблено купу всього. Немає тільки продуктів. І є суд, який скасував наказ.

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Словом, сумно це все. І більш ніж 250 частин як і раніше харчуватимуться як на фото 1-2, а могли б як на фото 3-4, деякі вже сьогодні (фотки свіжі, реальні)".





