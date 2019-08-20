Колишнього главу НКРЕКП Вовка оголосили в міжнародний розшук, - САП

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"З урахуванням того, що підозрюваний перебуває за межами України і не з'явився на виклик слідчих, його було оголошено в міжнародний розшук", - сказано в повідомленні.

Крім цього, в САП пообіцяли оскаржити рішення Солом'янського районного суду столиці, який у вівторок, 20 серпня відмовився заочно заарештувати Вовка.

Адвокати ексглави НКРЕКП заявляють, що їхній підзахисний зараз перебуває на навчанні в Гарварді, інформує "Громадське".

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Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".