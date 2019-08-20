Голосіївський райсуд зобов'язав ГПУ закрити справу проти Богатирьової, прокуратура Києва оскаржить рішення

Відповідне рішення було прийнято 14 серпня та оприлюднено в Єдиному держреєстрі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, адвокат ексміністра Дмитро Бєляєв просив закрити справу через відсутність доказів винності у вчиненні кримінального правопорушення і закінчення термінів досудового розслідування.

"Зобов'язати уповноваженого прокурора у кримінальному провадженні в найкоротший термін здійснити дії для закриття кримінального провадження", - йдеться в рішенні.

Визначення не підлягає оскарженню, набирає законної сили з моменту його проголошення і підлягає негайному виконанню.

Прокуратура столиці на фейсбук-сторінці прокоментувала повідомлення про рішення Голосіївського суду Києва: "20.08.2019 в ЗМІ була поширена інформація про прийняття Голосіївським районним судом м.Києва рішення за скаргою адвоката про зобов'язання уповноваженого прокурора закрити кримінальне провадження щодо ексчиновника МОЗ України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України".

У прокуратурі також зазначили, що: "орган досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні знаходиться на території Дніпровського району столиці, у зв'язку з чим районний суд м.Києва не є уповноважений судом для ухвалення такого рішення".

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Крім того, судове засідання проведено без представника прокуратури і без вивчення матеріалів провадження.

Виходячи з вищевикладеного, столична прокуратура після отримання рішення Голосіївського райсуду м.Києва, яке поки не надійшло, представить ​​на нього апеляційну скаргу.

Нагадаємо, щодо Раїси Богатирьової розслідується справа про заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

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