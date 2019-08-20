Голосіївський райсуд зобов'язав ГПУ закрити справу проти Богатирьової, прокуратура Києва оскаржить рішення

Відповідне рішення було прийнято 14 серпня та оприлюднено в Єдиному держреєстрі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, адвокат ексміністра Дмитро Бєляєв просив закрити справу через відсутність доказів винності у вчиненні кримінального правопорушення і закінчення термінів досудового розслідування.
"Зобов'язати уповноваженого прокурора у кримінальному провадженні в найкоротший термін здійснити дії для закриття кримінального провадження", - йдеться в рішенні.
Визначення не підлягає оскарженню, набирає законної сили з моменту його проголошення і підлягає негайному виконанню.
Прокуратура столиці на фейсбук-сторінці прокоментувала повідомлення про рішення Голосіївського суду Києва: "20.08.2019 в ЗМІ була поширена інформація про прийняття Голосіївським районним судом м.Києва рішення за скаргою адвоката про зобов'язання уповноваженого прокурора закрити кримінальне провадження щодо ексчиновника МОЗ України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України".
У прокуратурі також зазначили, що: "орган досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні знаходиться на території Дніпровського району столиці, у зв'язку з чим районний суд м.Києва не є уповноважений судом для ухвалення такого рішення".
Крім того, судове засідання проведено без представника прокуратури і без вивчення матеріалів провадження.
Виходячи з вищевикладеного, столична прокуратура після отримання рішення Голосіївського райсуду м.Києва, яке поки не надійшло, представить на нього апеляційну скаргу.
Нагадаємо, щодо Раїси Богатирьової розслідується справа про заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.