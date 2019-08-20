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20.08.19 20:40

Спецпризначенці затримали оголошеного раніше в розшук співробітника СБУ на Кіровоградщині, - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) у Кіровоградській області затримало співробітника Служби безпеки України (СБУ), якого оголосили в розшук за побиття чоловіка після конфлікту в кафе міста Гайворон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначається, співробітник правоохоронних органів перебував у розшуку з 25 липня.

"20 серпня з залученням спецпідрозділу "КОРД" Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області співробітника управління СБУ затримали", - йдеться в повідомленні.

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Зараз Заводський районний суд міста Миколаєва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Чоловіка підозрюють у навмисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 КК України).

У разі доведення провини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Кіровоградського гарнізону Південного регіону України.

Спецпризначенці затримали оголошеного раніше в розшук співробітника СБУ на Кіровоградщині, - ДБР 01

Спецпризначенці затримали оголошеного раніше в розшук співробітника СБУ на Кіровоградщині, - ДБР 02

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