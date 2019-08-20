Йшлося не про перенесення посольства України в Єрусалим, а створення там інноваційних офісів, - посол в Ізраїлі Надоленко про переговори Зеленського і Нетаньяху

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці заявило Міністерство закордонних справ

За його словами, спільна ідея президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху була у відкритті інноваційних офісів.

"На сьогодні не йдеться про перенесення посольства чи консульства (в Єрусалим, - ред.). Йшлося - це була спільна ідея і президента України, і прем'єр-міністра Ізраїлю - про можливість відкриття інноваційних офісів в Єрусалимі і Києві, які займатимуться розвитком технологічного співробітництва", - заявив Надоленко.

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У цьому контексті він зазначив, що Україні дуже важливо підтримувати тісний інноваційний зв'язок з Ізраїлем, тому що він справді є "стартап-нацією", там постійно зароджуються нові технології, і нашій країні потрібно постійно тримати руку на пульсі цих технологій.

"Я думаю, що такий офіс буде надзвичайно цікавим", - зазначив посол.