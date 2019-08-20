Кличко заявив, що знову балотуватиметься на пост мера Києва

Про це Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами голови Київської міської державної адміністрації, він хоче довести до кінця плани, які перебувають в реалізації.

"Я хочу побудувати в Гідропарку український Діснейленд, і ми вже - напрацьовано багато речей, і вже є - не хочу багато говорити - напрацювання, для того, щоб вже стартувати з цим проектом. Я хочу побудувати меморіал Бабин Яр, над яким почали працювати ще три роки тому, і це дуже важливий не тільки київський, не тільки український, це світовий проект", - сказав Кличко.

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Також мер додав, що він хоче добудувати Подільсько-Воскресенський міст, який він обіцяв жителям Троєщини, і до кінця наступного року вже планується відкрити це автосполучення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" ініціює новий законопроект, який передбачає поділ посади мера і голови Київської міської державної адміністрації.

У відповідь мер Києва Віталій Кличко заявив, що в разі поділу повноважень він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови, а також звернеться до Конституційного Суду.