На перше засідання Ради запросять понад 60 гостей і додатково представників іноземних делегацій, - Янченко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила майбутній нардеп від партії "Слуга народу" Галина Янченко на брифінгу 20 серпня, повідомляє "Гордон".

"Обговорювали порядок, хто буде запрошений. Запросили офіційних представників органів державної влади. Сьогодні, наприклад, обговорювали запрошення представників Національної академії наук, тому що це моральні авторитети для українського суспільства... Також будуть наші міжнародні партнери запрошені. Список досить довгий, це буде близько 60 осіб, може, більше. До речі, ми плануємо запросити всі представлені в Києві іноземні делегації, це теж близько 60 гостей додатково", - сказала Янченко.

Вона зазначила, що традиційно місця для гостей відведені на балконі і для всіх місць повинно вистачити.

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