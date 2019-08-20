Двоє ведучих "Руставі-2" пішли на знак протесту проти звільнення їхнього колеги, який обізвав Путіна "п#здою моржовою"

Діана Джоджуа і Міхеїл Сесіашвілі оголосили про те, що залишають телеканал, у прямому ефірі своєї програми "Кур'єр", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами ведучих, телеканал більше не є "територією свободи". "Зустрінемося в іншому просторі і на іншому каналі", - звернувся до глядачів Джоджуа.

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Після цієї заяви інформаційний випуск перервали.

За кілька годин до цього новий генеральний директор "Руставі-2" Паата Салія повідомив про звільнення кількох ведучих журналістів телекомпанії, зокрема Георгія Габунію, який у липні в прямому ефірі назвав президента Росії Володимира Путіна "п#здою моржовою".

"Це рішення чітко доводить, що редакційна політика каналу зміниться і обіцянка Паати Салії (нового гендиректора "Руставі-2". - Ред.), що нічого не зміниться, не є дійсною", - сказала Ната Дзвелішвілі, виконавчий директор Грузинської хартії журналістської етики.

"Починаючи з вересня, новинні програми "Руставі-2" змінять своє утримання. На жаль, у нас з'явиться ще один провладний канал - лояльний до політики уряду", - додала вона.