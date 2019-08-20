Президент Групи Світового банку прибуде завтра в Україну для обговорення земельної реформи

Про це повідомляє пресслужба представництва Світового банку в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Групи Світового банку Девід Малпасс прибуває до Києва у четвер, 22 серпня 2019 року, з дводенним візитом. Це буде перший візит пана Малпасса в Україну після того, як 9 квітня 2019 він обійняв пост президента Групи Світового банку", - сказано в повідомленні.

Як наголошується, в п'ятницю, 23 серпня, пан Малпасс зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, він планує зустрітися з міністром фінансів, головою Національного банку України, міськими головами, народними депутатами, представниками банківського сектора, фермерами і представниками приватного сектора.

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За участю Малпасса обговорюватимуться плани реалізації в Україні економічних реформ, спрямованих на прискорення економічного розвитку, створення нових робочих місць і ширших можливостей для народу України.

За даними AgroPolit.com, одна з ключових тем візиту - ринок землі, хоча в офіційному плані питань до обговорення прямо не говориться про тему землі.

Як зазначає видання, керівництво Світового банку постійно рекомендує українській владі прискорити земельну реформу, а експерти банку виступали раніше консультантами уряду в питаннях земельної реформи. Зараз вони активно вивчають тему земельної реформи в Україні та її складових.

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