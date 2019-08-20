Президент Італії прийняв відставку прем'єра Конті, який заявив про незгоду з проросійською позицією свого заступника Сальвіні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє італійський телеканал Rai24.

Прийнявши відставку, Матарелла звернувся до Конте з проханням продовжити виконувати обов'язки прем'єра поки не буде сформовано новий уряд.

Очікується, що в середу і четвер Матарелла проведе консультації з лідерами основних політичних партій Італії.

Раніше у вівторок, виступаючи в сенаті, Конте оголосив про рішення подати у відставку. "Після закінчення цього обговорення я подамся до президента Республіки, щоб передати йому прохання про відставку", - заявив він.

Конте пояснив, що йде на такий крок, тому що один із партнерів у правлячій коаліції, партія "Ліга", поставила питання про довіру уряду. Він також взяв до уваги критику на свою адресу з боку лідерів цієї партії.

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"На цьому закінчується діяльність цього уряду", - додав він.

Під час виступу перед сенаторами Конте розкритикував лідера "Ліги" - віце-прем'єра Маттео Сальвіні за "безвідповідальність" і спроби втручатися в роботу інших міністрів.