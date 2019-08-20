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20.08.19 23:48

Правоохоронці розкрили замовне вбивство двох жінок під Києвом. Всіх підозрюваних заарештовано, - Сарган. ВIДЕО

Прес-секретарка Юрія Луценка Лариса Сарган оприлюднила інформацію, що вбивство двох жінок, які два дні тому пропали під Києвом, розкрито. Підозрюваних у вбивстві затримано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Сарган підкреслила: "Прокуратурою Київської області спільно з ГВ БКОЗ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області та слідчими ГУ НП в Київській області затримано 4 підозрюваних в організаціі та виконанні замовного вбивства двох жінок.

Як з‘ясовано, колишній чоловік потерпілої, з якою у нього тривають судові спори щодо поділу майна після розлучення, переслідуючи корисну мету, усвідомлюючи неминучість судового рішення на користь колишньої дружини та її доньки, діючи у змові зі своєю третьою дружиною, замовив та проплатив убиство потерпілої та її доньки, скориставшись для цього послугами раніше судомого за умисні вбиства.

Життя двох осіб замовники оцінили у $50тис! Усіх причетних до резонансного злочину щойно затримано.

Нагадаю, мова йде про матір – 53-річну Надію Головач та її 31-річну доньку Юлію Зайковську. Жінки виїхали в суботу, 17 серпня, з міста Бровари у напрямку до Києва і пропали".

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