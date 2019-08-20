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20.08.19 23:55

"Щира і тепла розмова про важливе", - Олена Зеленська вперше як перша леді зустрічала в Києві Сару Нетаньяху. ФОТО

Дружина президента України Олена Зеленська провела зустріч з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю Сарою Нетаньяху і поділилася з нею мрією зняти фільм про трагедію Бабиного Яру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Instagram Елены Зеленской.

"Вперше як дружина президента України мала честь вітати у Києві високу гостю – дружину прем’єр-міністра Ізраїлю пані Сару Нетаньяху. Екскурсія Будинком з химерами, щира та тепла розмова про важливе", - написала Олена Зеленська.

За її словами, пані Нетаньягу відвідала меморіал Бабиного Яру та перебувала під величезним враженням від побаченого.

"Вона розповіла, що все життя чула історію Бабиного Яру і не могла уявити свого візиту до Києва без відвідання цього місця. Завжди пам’ятати про трагедію, щоб вона ніколи не повторилася, – наше спільне завдання. Під час зустрічі я поділилася нашою з Володимиром мрією – зняти художній фільм про події в Бабиному Яру. Це приклад того, як Україна та Ізраїль можуть поглибити свої культурні зв’язки. Адже це – наша спільна історія", - написала Олена Зеленська.

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Щира і тепла розмова про важливе, - Олена Зеленська вперше як перша леді зустрічала в Києві Сару Нетаньяху 01
Щира і тепла розмова про важливе, - Олена Зеленська вперше як перша леді зустрічала в Києві Сару Нетаньяху 02
Щира і тепла розмова про важливе, - Олена Зеленська вперше як перша леді зустрічала в Києві Сару Нетаньяху 03

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