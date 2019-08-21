Мирного жителя поранено внаслідок обстрілу Зайцевого 15 серпня, - СММ ОБСЄ

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Чоловік повідомив спостерігачам, що 15 серпня, близько 18:30, він перебував на присадибній ділянці біля свого будинку №212 на вул. Маршала Рибалка у непідконтрольній урядові частині н. п. Зайцеве (50 км на північний схід від Донецька), коли почув стрілянину та сховався за криницею, де внаслідок рикошету куль він дістав поранення руки та ніг. Жінка (51–59 років), яка представилася дружиною цього чоловіка, розказала, що була в будинку, коли почалася стрілянина, та побачила, як після поранення її чоловік біг до будинку. Раніше, 16 серпня, медичний персонал лікарні в Горлівці підтвердив, що до них доправили чоловіка із Зайцевого. З міркувань безпеки спостерігачі не змогли відвідати цей будинок на вул. Маршала Рибалка", - йдеться в документі.

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