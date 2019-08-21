Одного українського воїна поранено на Донбасі, за добу - 7 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів:

- неподалік Талаківки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Красногорівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- у районі Старогнатівки - зі станкового протитанкового гранатомета;

- поблизу Богданівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Гнутового - з ручного протитанкового гранатомета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли:

- неподалік Південного - з ручних протитанкових гранатометів;

- біля Луганського - із гранатометів різних систем.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Новомихайлівки - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Водяного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.