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21.08.19 07:55

"Вихід є", - Коболєв анонсував нове рішення, яке допоможе українцям взимку "не платити більше" за газ

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв анонсував нове рішення, яке допоможе українцям "не платити більше" за газ.

"Вихід є", - Коболєв анонсував нове рішення, яке допоможе українцям взимку "не платити більше" за газ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Узимку потреба в газі стрімко зростає, і він зазвичай дорожчає. Влітку потреба падає і він дешевшає. Це правда. Починаючи з травня цього року побутові споживачі України бачать у власних платіжках переваги ринкових цін на газ. Завдяки тому, що ціна визначається ринком, блакитне паливо для українців подешевшало вже на 25% від зимового рівня. А зараз ціни нижчі, ніж були рік тому. А тут ще й американський LNG посилив свої конкурентні переваги на європейському ринку - що кардинально суперечить російським тезам про його начебто "високу ціну"", - написав Коболєв.

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Він зазначив, що від ринкових цін за законом залежить і відпускна ціна, проте вже є рішення, яке допоможе українцям "не платити більше" за газ.

"Що буде далі? Біржові прогнози вказують на те, що в холодні місяця ціна газу збільшуватиметься. Від ринкових цін за законом залежить і наша відпускна ціна. Що ж робити, щоб не платити більше? Чи є вихід? Вихід є. Ми пробили бюрократичні стіни завтовшки з Велику Китайську і готові вже завтра запропонувати вам нове рішення. Слідкуйте за новинами з внутрішнього газового фронту", - написав глава "Нафтогазу".

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Раніше повідомлялося, що Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м куб., на 40% дешевше, ніж населенню.

Вихід є, - Коболєв анонсував нове рішення, яке допоможе українцям взимку не платити більше за газ 01

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