"Вихід є", - Коболєв анонсував нове рішення, яке допоможе українцям взимку "не платити більше" за газ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Узимку потреба в газі стрімко зростає, і він зазвичай дорожчає. Влітку потреба падає і він дешевшає. Це правда. Починаючи з травня цього року побутові споживачі України бачать у власних платіжках переваги ринкових цін на газ. Завдяки тому, що ціна визначається ринком, блакитне паливо для українців подешевшало вже на 25% від зимового рівня. А зараз ціни нижчі, ніж були рік тому. А тут ще й американський LNG посилив свої конкурентні переваги на європейському ринку - що кардинально суперечить російським тезам про його начебто "високу ціну"", - написав Коболєв.

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Він зазначив, що від ринкових цін за законом залежить і відпускна ціна, проте вже є рішення, яке допоможе українцям "не платити більше" за газ.

"Що буде далі? Біржові прогнози вказують на те, що в холодні місяця ціна газу збільшуватиметься. Від ринкових цін за законом залежить і наша відпускна ціна. Що ж робити, щоб не платити більше? Чи є вихід? Вихід є. Ми пробили бюрократичні стіни завтовшки з Велику Китайську і готові вже завтра запропонувати вам нове рішення. Слідкуйте за новинами з внутрішнього газового фронту", - написав глава "Нафтогазу".

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Раніше повідомлялося, що Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м куб., на 40% дешевше, ніж населенню.