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21.08.19 08:27

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували нові траншеї та ряд з 11 протитанкових мін на дорозі між Світлодарськом та окуповании Дебальцевим

Спостерігачі ОБСЄ виявили траншею завдовжки сім метрів, що перетинає асфальтове покриття автодороги М03 між Світлодарськом і тимчасово окупованим Дебальцевим.

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували нові траншеї та ряд з 11 протитанкових мін на дорозі між Світлодарськом та окуповании Дебальцевим

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 19 серпня 2019 року.

"Спостерігачі бачили 7-метрову траншею, що пересікала асфальтове покриття автодороги М03 між н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька) та н. п. Дебальцеве (непідконтрольний урядові, 58 км на північний схід від Донецька)", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що орієнтовно за 300 м на тій же дорозі члени патруля місії бачили ще одну 6-метрову траншею, що також пересікала автодорогу.

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Приблизно за 60 м на південний схід від другої траншеї спостерігачі знову бачили ряд з 11 протитанкових мін, встановлених поперек тієї ж дороги.

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