"Нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю" в ситуації стосовно Донбасу, - Маас вилетів на переговори з Лавровим

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну заяву міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) зробив у середу, 21 серпня, перед вильотом до Москви, де в нього заплановані переговори з російським колегою Сергієм Лавровим.

"У питанні перемир'я, розведення військ і в реалізації Мінських угод нарешті знову з'явилася надія на світло в кінці тунелю", - наводить слова міністра агентство dpa.

"Тепер усі сторони мають продемонструвати готовність до діалогу і дій, інакше в цьому конфлікті продовжать гинути люди", - упевнений глава зовнішньополітичного відомства Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна мала припинити участь у Мінських переговорах після загибелі чотирьох військових на Донбасі, - Безсмертний

Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", до якої входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

7 серпня глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним, з яким він запропонував провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН та президента Франції.